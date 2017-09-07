營運報表寄新東家 團購網前營運長判刑6月

2017-09-07 14:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕團購網GROUPON（酷朋）前年9月退出台灣市場，但GROUPON前方姓營運長，卻涉嫌於離職前，將GROUPON設計的Excel軟體每日營運報表表格檔案，寄給跳槽新東家「歐克團go網」，但因收件者刪除部分資料致運算式無法運作，新北地院今依背信未遂罪判方女徒刑6月，得易科罰18萬，可上訴。

判決指出，方女100年2月至101年11月30日於酷朋任職，101年7月起擔任營運長，擔任營運長4個月後，方女即向公司遞出辭呈，表示另有生涯規劃，將跳槽對手「歐克團go網」上班，但方女離職前，涉嫌利用公司信箱，將酷朋網購的營業額、毛利率、預計達成目標金額、實際達成目標金額等屬公司秘密的每日營運報表檔案，寄給「歐克團go網」，酷朋執行長發現後提告。

法院審理時，方女供稱，她在酷朋是擔任後勤的業務，營運長只是掛名，她實際管理的只有客服跟美編文案，並未實際參與酷朋業務經營，因覺得每日營業報表的資料格式美觀好看，所以寄給「歐克團go網」新同事，且營業報表內並無營業資料，只是各區業務人員績效表。

但法官認為，營業報表記載酷朋各業務的營業額、毛利率、毛利等數據，可做為對手「歐克團go網」調整營運策略與方向的參考，且僅有「特定人」才能查看，加上其他職員均證稱方女擔任營運長，因此判她有罪。