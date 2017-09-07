雪隧凌晨火燒車 消防員竟用消防栓水管破洞滅火

雪隧今凌晨火燒車，但隧道內的消防管線竟有破洞。（記者林敬倫翻攝）

2017-09-07 14:06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕陳姓大學生與同學一行4人到花蓮玩，今晨3點半開車行經國5雪隧時，因右後輪爆胎，車輛與地面磨擦而起火燃燒，陳姓大學生等人下車報案，消防隊趕到拉雪隧內消防栓管線滅火，但由於管線破洞，消防員竟只能透過洞口噴水救災，所幸水壓充足才在半小時內將火撲滅。

23歲的陳姓大學生一行4人今凌晨打算去花蓮玩，開車行經雪隧南下27.9公里時，車輛竟突然爆胎，因與地面產生摩擦而起火燃燒，國道警察獲報後趕往現場封閉雪隧南北雙向道路，以利消防車輛出入。

由於火勢猛烈，消防隊趕到後立即配合雪隧內的自衛消防編組滅火，但消防員拉出雪隧消防栓管線時，竟發現管線破洞，只能藉由洞口噴水滅火，所幸水壓充足，噴出的水夠多，火勢於半小時內獲得控制被撲滅，但整輛車還是付之一炬。

該事件造成雪隧南北向封閉近2小時，現場經過清理後，雪隧重新於今清晨5點36分開放通行，車輛被拖吊至頭城分隊調查火災發生原因。

雪隧內每50公尺就一座消防栓，總共約有1032條消防水帶，由於消防隊員用破掉的消防管線滅火，隧道內安全讓人質疑；坪林行控中心主任林錦堂指出，隧道內消防栓管線確實老舊，破損頻率高，下週就會全面更新，是雪隧開通以來首次，現階段南港到坪林段已經更新完畢，平常每個月也會派員用觸摸的方式檢驗消防栓管線，如有破洞就會直接換掉。

今前往雪隧滅火的宜蘭縣消防局消防隊員表示，在現場時傳出，第一時間用室內的消防栓拉管線滅火，確實有很大的破洞，還好水壓充足才得以順利滅火。

隊員指出，平日滅火時只要水帶有破洞狀況，會選擇直接把那段水袋換掉，比較小的破洞，則會用布套起，堵住洞口，這樣就暫時不會漏出太多水，破洞容易造成水壓不足，噴出的水量少，就難以滅火。

宜蘭縣消防局長徐松奕指出，滅火現場的管線，可能是在勾拉的過程中破掉的，這屬於正常情形，但管線如太久沒保養，也可能因氧化破裂，水帶沒有壽命限制，只要沒有破損可以一直使用，但通常消防栓每半年需檢查一次，只要有破裂就需更換。