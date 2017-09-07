出車擋路還罵「青三小」 騎士扭打中折斷腳送醫

2017-09-07 13:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕大熱天脾氣有必要這麼火爆嗎？紀姓男子騎機車逆向經過新北市板橋一處修車廠前，當時廠內維修車輛正要駛出，修車廠連姓員工在門口擋車，連某懷疑紀某瞪他，罵了一句「你在青三小？」雙方一時火氣上衝，口角後從馬路扭打到廠內，造成紀某扭傷腳踝骨折送醫，警方到場後，雙方都暫不提告。

警方調查，32歲的紀姓男子6日下午3時許，騎車行經板橋大觀路一段，前往朋友開的娃娃機店談事情，當時一旁的汽車修車廠40歲連姓員工，正協助廠內的維修車輛出車，紀某的機車被修車廠門口拖吊車擋住，又要等待廠內車輛開出，用眼光瞄了一下，未料造成連姓男子誤會，以為紀某不耐久候用眼神瞪人，連某出言怒嗆，「等一下不行嗎？你在青三小？」紀某當下火氣也上來，回嗆，「你在大聲甚麼？」

連某動手推了紀某一把， 紀某下了機車槓上對方，雙方從口角演變成互相推擠扭打，從大馬路打到廠區外，雙方你一拳我一拳，一旁民眾都看傻了眼，突然紀某一個踉蹌跌坐地上，一旁勸架的民眾也上前關心，原來紀某的腳因為站在斜坡上，重心不穩造成骨折，經救護車送往醫院治療，暫時沒有大礙。

板橋警分局大觀派出所員警到場後，雙方暫不提告訴，警方也奉勸民眾，只要雙方有耐心及禮貌，稍微等候及禮讓一下，就不會發生這件事。