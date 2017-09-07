夭壽賊！ 5萬元發電機、測距儀賤賣4000元

2017-09-07 13:45

〔記者何宗翰／台中報導〕41歲陳姓慣竊夥同40歲鄭姓同監好友，日前深夜3點多到台中市龍井區龍崗里偷竊1輛小貨車，4點多前往龍井區南寮里中沙路一帶，趁四下無人，偷偷搬走路邊車上價值2萬元的發電機1部及3萬元的測距儀1台，拿到市區跳蚤市場以4000元賤價賣出，警方調閱監視器循線查獲，依竊盜罪嫌函送。

從事營造業的何姓被害人向警方表示，8月20日凌晨4點半左右在房間睡覺時，突然聽到樓下有東西掉落的聲音，起床到陽台往1樓看，發現2名陌生男子在他的小貨車旁鬼鬼祟祟，見他探頭還佯稱要借廁所，之後便快步跑上小麵包車疾駛離開，下樓查看竟發現小貨車上的發電機和測距儀被偷了。

烏日警方調閱監視器，發現陳姓、鄭姓慣竊涉有重嫌，通知到案說明，2人均坦承犯案，稱發電機及測距儀得手後，拿到自由路一帶的跳蚤市場以4000元脫手，2人各分得2000元，所得已經全部拿去買毒品；何姓被害人得知價值5萬元的工具被賤賣，痛罵竊嫌「真是太可惡、太沒天良了！」

警方調查，陳、鄭姓2名竊嫌均有竊盜及多次毒品等前科，在監獄服刑時認識，出獄後仍不思悔改、不事生產，整天四處遊蕩，且未戒除吸毒惡習，經常偷竊物品變賣金錢買毒品施用，調查完畢後，依竊盜罪嫌將2嫌函送地檢署偵辦。