集資經營代購吸金逾3億 精品店老闆違反銀行法被訴

2017-09-07 13:45

〔記者黃捷／台北報導〕40歲葉姓女子以集資代購為由，並宣稱穩賺不賠，每月可分紅3％至7％不等，總共向12名友人吸金超過3億元；士林地檢署追查發現，葉女僅將部分投資款用於代購，其餘竟拿去還債或家用，遂依違反銀行法、詐欺罪將她起訴。

起訴指出，葉女在台北士林經營精品店，因背負鉅額債務，被高額利息壓的喘不過氣，遂自2013年6月起對外宣稱「經營代購事業有成，經濟狀況優渥」，表示受人委託經營日本精品包代購事業，除可賺取退稅6%，返台再高價售出，穩賺不賠，以此話術遊說友人投資。

葉女舌燦蓮花說動12名友人，2年多時間陸續收到投資款共3億4033萬1520元，但她只將部分錢用在代購事業，其餘則用來還債或支付家用，直到2015年7月再也付不出利息，連本金都還不出來，友人才發覺受騙，報警提告。

因有多名被害人報案，且每人損失金額動輒百萬，檢方起初懷疑幕後有吸金集團主使，不敢大意，指揮台北市調查處加入偵辦，但最後確認全是葉女獨自一人犯案。

檢方指出，葉女辯稱向友人集資，卻約定給付不合理的利息，讓投資人免擔盈虧風險，性質較像「存款」業務，但她不是銀行業者，違反銀行法；葉女另隱瞞負債事實，以話術迷惑友人投資，投資款又未完全用於代購，另涉詐欺。

律師張紹斌表示，葉女行為確實有疑慮，但因12名被害友人未再拉下線，做法與吸金集團有別，是否違反銀行法，關鍵在於法官認定12人是否為多數或不特定人，以及利息是否高到不合理。