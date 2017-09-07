自殺前傳line向妻女道別 邱姓士官悔稱是渣男

邱姓士官車上喝農藥自殺。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-07 13:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕海軍艦指部邱姓士官招募女兵募到床上還劈腿，8月31日接受軍方訪談後，當晚將車停在鳳山區中崙路邊，於自用車上喝農藥自殺，警方接獲他的老婆報案，利用手機定位，發動地毯式搜索，當晚7時30分在距離住家3公里遠路邊，發現邱男坐在駕駛座口吐白沫，送往國軍高雄總醫院救治，9月2日上午11時許，因多重器官衰竭，無奈仍宣告不治。

檢警調查，邱男於下午4時喝農藥前，傳line向老婆道別，透露出輕生念頭，內容提及對家人很抱歉，沒好好對待家人，尤其是老婆對他的好，他無以回報，但他大概真是渣男，永遠學不會教訓、有說不完的謊，讓家人承擔後續一切。

檢警指出，邱男內容提及他很愛家人，好想抱家人，卻沒有勇氣面對自己，想到大家鄙視眼光，他光想就無法承受，請她代他向孩子告別，很抱歉讓他們蒙羞，請孩子不要學他，要好好愛家人、照顧家庭，也請她跟母親道歉，原諒他的不孝。

（更新時間：14:00分）

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