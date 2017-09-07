有眼不識波麗士！惡煞「開錯槍、砍對人？！」遭重判

2017-09-07 13:06

〔記者項程鎮／台北報導〕有黑幫背景的男子孫牧辰誤認警員是仇人，竟在大街朝警員開槍，所幸子彈只貫穿褲管，12天後，孫男找到仇家，夥同友人持開山刀等凶器猛砍仇家的頸胸腹部，造成對方肺容積變小、頸椎骨折和右側橫膈膜失能，最高法院維持高等法院見解，依違反槍砲條例和殺人未遂等罪，重判13年6月、罰金10萬元確定。

判決指出，男子孫牧辰去年5月13日帶一群青少年到新竹縣芎林鄉尋仇，碰巧遇到新竹市警局員警到場查緝槍毒，孫男等人以為其中一名警員是仇家林姓男子，群起向前挑釁，員警為免衝突駕車離去。

孫男等人不識相，以為林男怕他們，開車窮追不捨，員警停車逮捕其中的莊姓男子時，孫男朝警員處連開2槍，其中一顆子彈射穿警員左側褲管邊緣處還造成警員左腳球鞋的擦痕，員警連開5槍回擊，槍聲大作將孫男嚇傻，他不懂為何林男火力如此強大，連忙落跑，仍遭警方逮捕。

孫男交保後，同月25日夥同友人開車到新竹縣竹東鎮仇家住處前，持開山刀等凶器朝林男猛砍，林男雖持鋁棒抵抗，頸胸腹部仍遭砍傷，造成林男肺容積變小、頸椎骨折和右側橫膈膜失能等傷勢，急救後撿回一命。

庭訊時，孫男否認故意朝員警開槍，辯稱當時莊姓友人被警方逮捕，他不可能冒著波及莊男的危險、還朝員警開槍，至於林男傷勢則是他自己拿鋁棒揮舞，才不小心害他受傷；高院不採信孫男辯詞，認為他犯罪手法兇殘、罔顧人命安全，事後一再狡辯，重判13年6月、罰金10萬元，上訴後被最高法院駁回。