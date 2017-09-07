毒販製槍試射反轟到己 不敢就醫只好…

2017-09-07 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕一名毒販為了避免遭毒品買家黑吃黑，自學改造槍械，不料，在試射槍枝性能時，槍枝走火誤擊到自己的左手手掌，他原想就醫，人也到了急診室外，才突然想到若醫院報警是槍傷，事情不就更複雜，只好忍痛離開，自行到藥房買消毒藥水和紗布包紮傷口，再回藏匿處閉關，直到傷口癒合。

彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第2隊、第3隊員警，今年2月間接獲民眾檢舉，指稱在雲林縣斗六市地區有男子涉嫌販毒牟利，警方報請檢察官指揮偵辦，歷經7個月偵查和埋伏跟監，昨天進行逮捕收網。

警方於雲林縣斗六市一處出租公寓搜索，現場如地下兵工廠，槍枝、子彈和改造工具，還搜索出大麻、海洛因、安非他命毒品，警方清點查扣物，光是改造槍枝完成品就有5把、半成品2把、子彈96顆、彈匣5個、槍管7支，還有千元現鈔，共189萬5000元，警方懷疑這些錢可能是販毒交易所得。

在搜索時，林男可能因毒品數量實在太多，藏到連自己都忘了藏在哪裡，直到警方在滿佈灰塵、許久未使用的包包和木櫃，取出4、50公克的海洛因，林男才想起，原來許久未用的包包和木櫃還藏有毒品，有資深員警形容現場搜索畫面，「幹20多年刑警，頭一次看到有人販毒行情這麼好的！」

全案訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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