介入黑道男友投資糾紛 美女監理員洩個資判刑3月

2017-09-07 12:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾代表台灣參加東亞運榮獲銀牌的龍舟國手呂維鈞，因健身房經營權問題，與自稱竹聯幫份子的洪楚源發生糾紛，洪當時女友龔詩茜是桃園監理站監理員，涉嫌利用職權，查詢呂男車牌個資，龔女認罪，新北地院今依公務員洩露國防以外秘密罪，判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，期間付保護管束，另得接受10小時法治教育課程。

呂維鈞、洪楚源等人合夥在新北市土城經營健身房，洪男等股東懷疑呂男掏空公司，104年8月22日晚間，在健身房召開財務說明會時要求呂說明，雙方爆發口角，洪出手打呂，要求交出公司大小章、存摺等，還質疑呂脫產，要呂簽下本票才讓他離去。事後，呂男向調查局新北市調處檢舉，檢方已依傷害、強制罪嫌起訴洪男，並另案偵辦洪男涉嫌侵占、背信罪。

判決指出，為了解呂男有無脫產，104年8月20日，龔女利用監理站內部系統查詢呂名下2台汽車，發現已變更登記給其母與胞妹，將此事告知洪男，因此洪男會質問呂男為何脫產。

據了解，龔女外型亮眼，擁有國立大學碩士學歷，3年前考上公務人員，在桃園監理站工作，與自稱竹聯幫玄武堂成員的洪楚源陷入熱戀，案發後兩人已分手。

法官認為，龔女明知車籍資料屬個人隱私權保護範圍，不得非法利用，卻恣意將資料告訴他人，顯見法治觀念薄弱，考量她無前科，並坦承犯行，認為應無再犯之虞，因此予以緩刑宣告。