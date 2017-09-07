流竄火車站假碰撞真恐嚇 老手詐走軍人14萬元落網

2017-09-07 12:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］今年8月29日一名黃姓現役軍人，在桃園火車站下車後，遭到不明男子碰撞，對方竟沿途尾隨恐嚇「不賠錢就叫兄弟開槍」，黃男擔心遭遇不測，在後站超商共提領14萬元交付，桃園警分局大樹派出所獲報、調閱監視器，昨天深夜逮到涉案的57歲廖姓詐騙慣犯，據悉，他坦承流竄全台各火車站犯案，以相同手法犯案至少得手5起。

廖男落網後祭出哀兵政策說，他原本在南投擺地攤維生，因近來天氣不穩、生意不好，窮到得跟媽媽共吃一碗泡麵，只好搭客運北上桃園找朋友，看能否找到工作可餬口，豈料朋友沒接電話、也沒回電，無計可施之下才繞到火車站碰運氣，發現黃男看起來「很軟」（老實可欺），遂故意伸出腿與他的行李箱碰撞，藉此要脅對方拿錢出來處理，不然就要找兄弟來開槍。

警方調查，廖男當下還隨便指了附近路人稱「有沒看到穿白色衣服的人，那個人就是我兄弟」，黃男聽聞擔心遭遇不測，到超商共提款14萬元交付，黃男連續進出超商多次，廖男就在外頭顧著行李，但黃男也沒趁機會找店員或路人協助報案，直到隔天才在家人陪同下到大樹派出所報案，當時黃男只提供1000元提領明細表，廖男似乎刻意要他不要印出明細表。

警方獲報後檢視黃男的存款簿，確認他當天確實領出14萬元，沿線調閱監視器並過濾可疑分子，發現廖男涉有重嫌，經調出照片讓黃男比對確認，昨天深夜將廖男逮捕到案，14萬元被他花得只剩1萬2000元。

廖男坦承以相同手法犯案至少5起，8月初曾被警方逮過，警方訊後依恐嚇取財罪嫌將他移送桃園地檢署；警方表示，民眾遇到類似狀況請勿驚慌，應立即報警或利用機會請旁人代為報案。