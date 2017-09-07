女子自稱好酒量 喝3種混酒後被性侵

2017-09-07 12:30

［記者楊政郡／台中報導］開跑車住豪宅42歲林男自稱「品酒團團長」，104年10月邀約網友「阿美」（化名）到其住處品酒，該女喝了葡萄酒、白蘭地、琴酒，又抽了一堆雪茄菸，陷入深度酒醉，換算當時體內血液酒精濃度至少256mg/dl，乘機性侵「阿美」得逞，翌日女子醒來發現衣衫不整，急叩男友來接回並報警，台中地院判處3年4月，台中高分院認為被告已賠償並和解，改判2年，緩刑5年，附帶提供120小時義務勞務及法治教育3場。

判決書指出，林男104年9月間透過Bee Talk通訊軟體認識「阿美」，林自稱是品酒團團長，「阿美」也說對品酒有興趣。同年10月5日林邀「阿美」到他住處品酒，當天開跑車到「阿美」公司接她下班，隨即進入林某豪宅，進屋不久「阿美」喝了葡萄酒375ml、白蘭地5ml、琴酒5ml，又抽了雪茄，「阿美」步行不穩，需人攙扶、嘔吐、深睡，林某乘機性交得逞。

「阿美」被性侵後仍處於昏睡狀態，睡到翌日凌晨2時許始甦醒，不知自己並性侵，僅發現衣衫不整，即以行動電話聯繫男友，「阿美」與男友見面，兩人決定報案並到台中醫院驗傷及抽血液檢驗。

被告坦承與「阿美」發生性行為，但辯稱「阿美」是在清醒之下，「阿美」還主動抱他，他有感覺，兩人自然下發生性行為。

但一審及二審法官都認為，當時「阿美」已陷入爛醉，供稱她抽了一口雪茄之後就什麼都不記得。林嫌供稱「阿美」酒後又抽了數十根雪茄，應該是出現雪茄醉狀態。「阿美」平常酒量威示忌約一瓶，但很少混酒喝，當天混了3種酒、又抽雪茄，換算血液中頸精濃度達256mg/dl，被告是乘機性侵明確，審酌雙方和解且已賠償完畢，二審法官引用刑法59條情堪憫恕，改判處2年，並宣告緩刑5年。