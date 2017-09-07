台中轟「詐」不手軟 半年沒收不法所得3592萬

2017-09-07 11:59

〔記者許國楨／台中報導〕警政署公布今年上半年「偵防電信網路詐欺犯罪」工作績效評定成果，台中市獲評特優等第，總成績冠居六都之首，並由署長陳國恩於本月署務會報中頒發獎牌，對於打詐績效三連霸的輝煌成果，台中市警局長陳嘉昌表示，「打詐是場長期團體戰，會持續努力！」

市警局指出，打詐工作除由警察扛起重擔外，更需地檢署及法院全力支持，今年上半年詐欺車手羈押率將近4成，有效防止交保後繼續做案，尤其是今年修正生效的「組織犯罪防制條例」及「洗錢防制法」，更是打詐的強力武器，除了刑責翻倍，將詐欺集團比照黑道角頭移送組織犯罪外，更能擴大沒收不法所得，「交代不出錢怎麼來就扣起來！」

警方說，打詐不能像過去只要求「破案」，更要貼近與民眾息息相關的攔阻詐騙及扣押不法所得等工作，調整為「打防並重」策略，跳脫冰冷的數據遊戲，讓民眾「有感」才是重點！

為此根據市警局統計，今年上半年破獲詐欺集團36件、查緝詐欺車手500人、沒收不法所得3592萬，各項績效均為全國最佳；另藉由分析受理案類強化「分眾宣導」策略，詐欺案件發生降幅達16.2％，防制成效為六都之首，同時創下「三連霸」傲視戰果。

但最近詐團常於各類廣告管道散布「求職」、「代辦貸款」等名義，以「辦理薪資轉帳」或「提升信用額度」等話術，誘騙民眾將存摺、提款卡寄送到指定地點，進而非法使用，警方再度提醒民眾一定要特別留意。

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