金錢豹前酒客砸爛經紀車 疑不滿酒店妹提早閃人

2017-09-07 11:38

〔記者許國楨／台中報導〕4名年輕人到酒店框賴姓酒店妹出場續攤到金錢豹酒店，疑因時間還沒到，賴女即因不勝酒力閃人，雙方先在酒店門口一陣拉扯後，4名年輕人索性拿起一旁超商騎樓的椅子，怒砸前來載送賴女的經紀公司自小客，車子當場被砸得稀爛，雖未傷人，但此舉已引發社會騷動，警方表示，將依社維法偵辦究責。

這起當街砸車事故發生在今天凌晨2時51分許，自稱是某經紀公司員工的30歲謝姓男子，當時駕駛一輛自小客，到台灣大道上的金錢豹酒店前慢車道臨停等候，準備接送已有醉意的賴姓酒店妹回公司時，賴女疑與4名年輕酒客有糾紛，對方不願讓賴女離開，雙方因此在酒店門口發生拉扯。

謝男見狀趕緊下車上前勸阻，未料此舉反更加激怒對方，有目擊者表示，過程中只聽到4名年輕人不斷重覆，「從另家酒店把妳框全場帶到金錢豹續攤，時間還沒到就要提早走，當我們是『盤子』嗎」，接著索性就地取材，拿起一旁超商前騎樓的3張椅子，朝謝男自小客一陣猛砸。

謝男見對方一群人圍上來瘋狂砸車，根本不敢靠近，直到對方砸完車悻悻然離開才敢察看，只見自小客車身被砸到凹陷，車窗碎玻璃散落一地，當場喃喃自語，「完了，車子都被砸爛了」，所幸現場無人傷亡。

警方獲報趕往處理，謝男表示，當時要接送賴女返回公司時，即遭4名年輕男子持超商外椅子砸車，針對車損部分不願追究也不提告；但因此舉已引發社會騷動，警方表示，將在過濾相關監視器後，依社會秩序維護法偵辦究責。

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