遭控與富商輪姦酒店妹 律師秀機票、入出境紀錄駁斥

2017-09-07 11:23

〔記者王冠仁／台北報導〕網友日前在臉書爆料公社發文，指控富商黃苡峻與律師朱治國、呂朝章，將一名酒店妹灌醉後輪姦，還將「處理費」由20萬降至1萬8。不過，黃等3人紛紛表態否認，黃在今天更透代表人召開記者會，朱、呂也現身澄清，駁斥整件事情是不實指控、網路霸凌。

黃苡峻的鄧姓代表人在記者會發表聲明，指稱性侵酒店小姐一事完全是虛構，黃已正式報案與提告；黃也沒使用任何公開的社群軟體，不少網路上關於黃的粉絲專頁等，都不是黃所開設，有些文章也都是捏造，呼籲網友不要被他人利用來進行惡意攻擊，也期盼司法單位能儘快找出「幕後黑手」；黃更向「幕後黑手」強調，如果想做正當生意隨時歡迎，但違法的就是不行。

律師呂朝章也再次澄清，沒有這場飯局、沒有這位小姐、沒有性侵事件，案發當天他人在家中沒有外出，他跟黃、朱已經許久沒有碰面。

律師朱治國則說，他上月28日赴美國華盛頓參加弟弟婚禮，直到昨天才返國，遭指控的9月2日他人不在台灣，要如何性侵？此外，爆料者沒提供具體人名，連飯店、酒店的店名也沒說，更沒提出報案紀錄；若真有此事，酒店小姐也去報案，警方一定能夠調到飯店等監視器畫面，那為何遲至今日沒有報案紀錄？

朱說，他得知遭爆料的當下，曾在臉書公開發文澄清，但隨後有許多不理性的網友到臉書留言謾罵，更透過臉書得知他親友、辦公室的電話，進一步騷擾其親友，他才趕緊將臉書的發文改為非公開。

朱認為，他跟呂因為處理法律訴訟案件，才被拖下水，但究竟誰是幕後黑手，他認為仍有待調查釐清。他強調，為了證明自己真的出國，昨天返國時還不走自動通關系統，就是為了在護照上留下戳章來證明，也在今天一早去申請入出境證明書。

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