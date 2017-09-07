大巨蛋停工案宣判 解除「全面停工」

大巨蛋被台北市政府勒令停工逾兩年。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-07 10:57

〔記者吳政峰／台北報導〕遠雄集團未依核定建照圖興建大巨蛋，104年被台北市政府都發局勒令停工，遠雄認為處分過重，有違比例原則，恐造成難以回復損害，赴台北高等行政法院提告撤銷停工處分，法官今（7）日判決部分撤銷，撤銷「維護公共安全」、「防範危險」之處分，其餘之訴駁回，遠雄需負擔3/4訴訟費用。

換言之，判決解除了大巨蛋案的「全面停工」執行處分。據了解，雙方都會上訴。

北市府原把大巨蛋設定為世大運主場館，未料負責營造的遠雄未按圖施工，共有79處與核定建照圖不符，消防、避難等公安設計也有缺失，北市府勘驗後，104年5月20日依「建築法」58條勒令遠雄全面停工，並要求立刻補辦手續。

遠雄認為，縱然有79處不符規定，北市府應以最小侵害原則，命令變更設計修改原圖，或是裁罰，而非全面停工，該處分已違反「比例原則」、「誠實信用原則」。

遠雄主張，北市府指的79處均非主要結構，應可依建築法第39條規定，於竣工後一次報驗，貿然停工已造成重大損失與難以回復之損害。

大巨蛋停工至今日逾兩年，仍無法復工，世大運主場館也因此改到台北田徑場。