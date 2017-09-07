撂人到公墓尋仇反被打 友人倒地各自逃

警方到場詢問現場人員以了解案發狀況。（記者方志賢翻攝）

2017-09-07 10:51

〔記者方志賢／高雄報導〕楊姓男子為替綽號阿財友人出氣，夥同另名男子共3人分騎2輛機車，到鼎金公墓找郭姓男子尋仇，郭男與5、6名朋友在工寮喝酒聊天，楊等人到場分持棍棒追打郭等人，郭的友人也拿塑膠板凳反制，衝突中楊男左腳受傷倒地不起，阿財及另名男子竟置之不理，拔腿逃走，獨留楊嫌在地上哀嚎。

今凌晨近1時許，高市三民第二分局鼎金所獲報，三民區鼎金公墓的工寮內有人聚集鬥毆，派員趕往處理，警方到場時發現43歲楊男受傷倒在地上。

警方進一步了解，發現楊男是為替綽號阿財友人出氣，在阿財邀約下夥同另名男子共3人分騎2部機車，要去找54歲郭男尋仇，阿財與郭男平時有嫌隙，當天2人電話上又發生口角糾紛。

阿財得知郭男在鼎金公墓的工寮內與人喝酒聊天，3人分騎2部機車前往尋釁滋事，抵達後發現郭男與5、6名朋友在喝酒，阿財等3人分持棍棒追打郭男、21歲楊男及吳姓男子等3人，郭男的朋友也拿起塑膠板凳反制。

衝突中，楊男左腳受傷倒地，郭男也因用手阻擋造成手掌骨輕微骨折，皆送醫治療包紮，警方訊後依傷害罪及社會秩序維護法將雙方移送法辦，並將擴大偵辦，持續追查綽號阿財男子及另名同夥到案說明。

郭姓男子（左一）今凌晨與朋友在鼎金公墓工寮喝酒聊天遭人持棍棒追打，郭用手阻擋也造成手掌骨骨折。 （記者方志賢翻攝）