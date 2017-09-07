檢察官心繫少年陷幫派 調職前指揮收網警佩服

2017-09-07 10:52

［記者王涵平／台南報導］南市刑大本月4日破獲以龍虎會為名的幫派，因其中有不少未成年學生，讓檢察官蔡宗聖相當憂心，在調職前晚還指揮收網，讓員警相當感佩。

專案人員指出，綽號「虎哥」曾姓男子，涉嫌透過臉書招募未成年者加入「龍虎會」，教唆以各種手段暴力討債、恐嚇取財，破獲後依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌送辦。

員警透露，龍虎會透過臉書招募不特定未成年青少年加入，年紀最小的16歲，平時以通訊軟體聯絡，青少年有時看到大哥在臉書貼文「心情不好」，會立即聯絡，詢問大哥在哪裡或是有何事要幫忙，由於愈來愈多的在學青少年成群結黨，甚至在街上蛇行飆車，讓指揮偵辦的台南地檢署檢察官蔡宗聖相當憂心。

員警指出，事實上全案偵辦期間蔡宗聖已發布9月調升主任檢察官，但蔡宗聖在聽取偵辦進度時，發現不不少在學學生涉入幫派，對未來影響相當大，因此未將案件移由其他檢察官接手，直到調職前晚還在指揮，確定全案順利偵破，安心前往屏東地檢署就任。

員警發現，該幫派瓦解後，不少原來成群結黨出現的學生都鳥獸散，跟監期間常在街上發現肆無忌憚飆車橫行的青少年也不再出現，深夜的街頭較為平靜，蔡宗聖的用心讓專案人員看在眼裡相當佩服。