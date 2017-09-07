已婚士官藉募兵劈腿兩女 遭調查後喝農藥自殺身亡

2017-09-07 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕海軍一名負責募兵業務的已婚士官，疑似利用職務之便劈腿兩女，遭到軍方調查，沒想到現在卻傳出該名士官在家中輕生，送醫後仍不治身亡。

根據《蘋果日報》報導，海軍艦隊指揮部邱姓士官在招募志願役時，同時劈腿兩名有意加入海軍的女性，後來因兩女在新訓中心報到時互相認識，驚覺男友皆為邱男，遂向高層檢舉，軍方對此展開調查。

爆料者指出，邱男在募兵時還為兩人規劃軍旅生涯，讓他們在軍中能繼續在一起，巧合的是，兩女同在8月赴新訓中心入伍，還被編制在同一連同一班，事件才曝光。

但正當海軍艦指部準備派人調查此案時，邱男於8月31日在高雄鳳山租屋處喝農藥自殺，經送醫急救後，仍在9月2日不治。

對此，海軍司令部說明，146艦隊邱士官長在3月至學校招募時，疑似與招募對象發生不正常關係，軍方在8月31日獲報後展開調查，但邱男在訪談後失聯，家屬報案後發現邱男在車內服下農藥，隨即送往國軍高雄總醫院救治，仍在9月2日因多重器官衰竭宣告不治。

海軍表示，初步調查邱男在營外違反兩性營規，目前則配合檢警調查，並派員協助家屬處理後事。海軍也對邱姓士官身亡表達遺憾，強調之後將持續要求各單位建立正確兩性相處知識，不得有逾矩行為。

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