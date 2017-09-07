鼎興詐貸案 檢起訴華銀代總經理等18人

2017-09-07 10:22

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸逾37億元案，去年依違反「銀行法」等罪，起訴鼎興負責人何宗英、財務主管江美玉，以及牙醫師等17人，至於相關銀行放貸予鼎興涉違「銀行法」關係人交易等罪部分，台北地檢署今日偵結，共起訴何宗英、江美玉、華南銀代理總經理賴明佑等18人。

北檢起訴的18人中，除了何宗英、江美玉、賴明佑之外，還包括華泰銀行副理盧政忠、華南銀分行經理陳麗華、毛懿君、專員黃仲平、李俊宏、工銀租賃前董座許明郭、董事葉銳生、副總邵正明、業務部主管王輝湧、審查部主管黃肇振、經辦李婉菁、官柏宇，以及葉慶瑞、凌宏亮、陳俊宏。

檢調調查，97年鼎興因發生資金缺口，何宗英、江美玉等人透過多家紙上公司與熟識的牙醫診所進行假交易，再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票，向9家銀行、4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額超過37億7000萬元；去年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，才讓全案爆發。

檢調發現，何宗英與華南金控副董事長林明成是連襟，也是永豐銀前董事何宗達的姨丈，檢調懷疑華南銀、永豐銀核貸放款涉違關係人交易，日前約談華南銀代理總經理賴明佑、永豐銀總經理張晋源，訊後依涉違《銀行法》，諭令兩人各以500萬、300萬元交保；至於工銀董事長駱錦明則獲檢方請回。

據統計，永豐銀、華南銀、工銀租賃放貸給鼎興高達14億多元；此外，永豐銀、華南銀也因涉及鼎興詐貸案，去年被金管會認定內控與核貸授信有嚴重缺失，分別開罰1000萬、800萬元。