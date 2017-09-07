D奶小模伴遊不想被抽成 男客衰挨告性侵不起訴

2017-09-07 10:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名宋姓男子今年6月11日透過經紀公司找22歲D奶小模莉莉（化名）伴遊，約定3小時費用2萬5千元。宋男對莉莉頗有好感，決定再加3小時，並支付8千元和莉莉發生性關係。莉莉晚了4小時回公司報到，經紀人起了疑心，莉莉佯稱被客人性侵，還跑到派出所報案。檢警詢問宋男釐清案情，基隆地檢署予以宋男不起訴處分。

檢警調查，31歲宋姓男子透過網路找到新北市中和區某經紀公司，看上了年輕的小模莉莉，便以每個3小時2萬5千元的代價，約出莉莉。宋男見到莉莉本人，大為驚豔，不只年輕貌美，且身材姣好，宋男決定再加一節服務時間，培養兩人感情，最後在莉莉的同意下，協議以8千元發生性關係。

莉莉的經紀公司聯繫不到她，隔日趁她來支付仲介費用時，詢問她為什麼晚了那麼多小時回公司？莉莉為了不想讓經紀公司抽走自己的辛苦錢，竟佯稱因為被客人性侵，才會晚回公司，為了取信經紀人，就跑到公司附近的派出所報警，對宋男提出妨害性自主告訴。

警方傳喚宋男到警局說明時，宋男不甘被誣陷，直接將整個過程說明一遍，檢警再次詢問自稱被害人的莉莉時，她才說出事實。

檢察官認定，宋男與莉莉發生性關係是在兩情相悅的情況下，予以不起訴處分。