人力公司組長監守自盜原來已有侵占25次前科

2017-09-07 10:01

［記者楊政郡／台中報導］39歲李男在台中市某公司擔任人員管理組長，見錢眼開！105年8月6日羅姓店長把4萬5000元員工薪資，交代他代發給員工，李萌生侵占之意，且一不做二不休，當天上午把楊姓員工支開，持螺絲起子敲開羅店長辦公室，拿走公司及羅店長私人款項28萬餘元後逃逸，台中地院依侵占罪判5月、加重竊盜罪判10月徒刑。

判決書指出，李男在北屯區東山路某人力公司擔任人員管理組長之職，平常負責帶工人到工地，105年8月6日當天羅姓店長因有要事必須馬上外出，把當天將發給員工的薪水4萬5000元，交代李某在該員工到公司後發給。

不料李男見錢眼開，萌生侵占犯意，且一不作二不休，既然要侵占就再搞多一點，當天上午把楊姓員工支開，請他到外頭購物，持螺絲起子敲開羅店長辦公室房門，竊取羅店長抽屜內的公司款項及私人款項計28萬7908元，得手後就離開公司。

當天中午羅店長返回辦公室發現報警，檢警找到李某時，李某錢已經花光了，坦承犯行，審酌被告至今未與被害人和解，現為廚師月薪3萬，勉強維持生活，李某101年就曾犯下業務侵占罪25次，判刑7月定讞，這次再犯為累犯，侵占罪判處5月徒刑。另加重竊盜罪嫌判處10月徒刑，不法所得計33萬餘元沒入。