扯﹗今法官調動怪現象 二個蘿蔔一個坑

2017-09-07 08:39

〔記者鮑建信／高雄報導〕司法院法官、庭長人事異動，今（7）日辦理報到，但因部分院長並未同步卸任，因而出現2個蘿蔔1個坑等怪現象，並為司法界所罕見，「法官論壇」日前曾砲轟此舉影響業務銜接，建議將院長交接日期改為今日，卻不被司法院採納。

據了解，司法院在今年6月間，發佈10多個新任院長人事命令，因部分院長交接日訂定在10月31日，等待期長達4個多月，直逼總統就職大典，為歷年來極為罕見。後來，司法院人審會又通過法官、庭長的調動案，交接日卻是今天即9月7日，並配合司法官學院結業的新法官和檢察官分發報到。

按理來說，新任院長、庭長和法官同步交接，1個蘿蔔1個坑，但由於部分院長必須等到10月31日才卸任，因而發生接任院長的人尚未離開原單位，補位的人已報到，或者調升庭長的人，向新單位報到，承接者為尚未卸任的院長而出缺，出現2個蘿蔔1個坑或有坑沒蘿蔔的怪現象。

法界人士表示，此舉雖然不違法，卻難免會影響案件進行，尤其是發生在一向強調法治觀念的司法院，更是匪夷所思，難怪「法官論壇」日前議論紛紛，指院長不一定要做滿6年，可以提前1、2個月交棒，並由行政庭長代理，時有所聞，並建議院長交接日全部改為今天，與庭長、法官同步交接，避免不必要的困擾，但司法院卻我行我素，以有的院長未任滿6年任期為理由而加以拒絕。