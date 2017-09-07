男歌廳外遭追砍3刀 新北警：只是被酒瓶碎片「劃傷」

2017-09-07 05:47

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區清水路上一間歌廳外，前天深夜傳出男客遭人砍傷，警方到場時兇嫌一哄而散，尚無法釐清事發原委，轄區派出所就草率將全案導向「消費糾紛酒遭瓶劃傷」，經深入追查才發現可能又是烏龍砍人案。

據了解，38歲楊姓男子前夜下班後與友人上歌廳歡唱，深夜10點多眾人陸續離開，不料楊男一走出店外，突然見多名陌生男子上前，二話不說便開始對他圍毆，楊男試圖逃跑不成，還被其中一人持刀械追砍，造成他頭部、背部及腰部共3處，各約10公分的切割傷，所幸送醫後沒有生命危險。

莫名其妙被砍的楊男事後提告傷害，他持驗傷單據證稱自己遭陌生人持刀砍傷，但轄區清水派出所卻避重就輕的表示「單純客人間消費糾紛，只是被酒瓶碎片劃傷。」經後續調閱相關畫面追查，發現確有拳打腳踢及刀光劍影，才發現案情並不單純。

警方調查，前夜至少有姚姓、江姓和綽號「阿政」的男子及其友人等4人在場，4人原先在其他地方喝酒時，接獲朋友訊息稱「在歌廳遇到糾紛，需要幫忙！」4人立即乘車趕往，到達時見楊男走出店外，將他誤認為仇家圍毆，濺血後發現砍錯人倉皇逃離現場。

昨晚警方循線帶回相關涉案人，警訊時4人初步供稱是接獲朋友訊息前往支援，到場時以為素不相識的楊男就是仇家因而動手，警方目前依傷害罪持續偵辦釐清過程，由於傷及楊男頭部不排除砍人者恐涉殺人未遂。

醫護人員表示，刀傷傷口通常較深、較為平整，玻璃碎片由於受力不均，傷口通常較淺、較為破碎，第一線人員應不至混淆。