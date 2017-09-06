少女上班遲到 慘遭大媽同事剪髮

2017-09-06 23:42

〔記者吳政峰／台北報導〕17歲張姓少女在網咖打工，去年8月間上班遲到，惹怒54歲宋姓女同事，宋女抄剪刀剪掉張女一撮頭髮，張女則回了她一記耳光，雙方爆發互毆，張女受傷提告，宋反控對方先動手自己是正當防衛，但士林地院法官認為「互毆」不屬於正當防衛，6日依強制罪、傷害罪判宋拘役60日。

法官指出，正當防衛須對「現在」不法侵害而為之，侵害過了即無正當防衛可言。經勘驗影帶，本案「互毆」行為屬於「報復性」，而非為了排除對方侵害而還擊，因此不屬於正當防衛。

張女當日早上9點多上班，要打卡時遭到宋女喝止，稱她已被開除或調走，張女不理，逕自走入櫃台並穿上上班背心，引起宋的不滿，拿起剪刀開罵。

宋女越罵越激動，突然壓住張女的身體，剪掉她的頭髮一小撮，張女摸到掉落的頭髮，理智線斷裂，也呼了宋一巴掌，雙方激戰。

兩人打到摔在地上，宋女抓著張的頭髮猛撞地面，又毆打其頭部，甚至啃咬張的手臂，張女被打得毫無招架之力，宋女順勢撿了一支拖把發動連續攻擊，終取得上風。

旁人看不下去，趕緊將兩人拉開勸架，張女渾身是傷，赴醫院治療，確診為輕微腦震盪、左上第三齒斷裂、頭手臉多處擦傷與挫傷，氣得提告。

宋女辯稱揮舞剪刀只是比劃動作，無意剪髮，且是張女先動手攻擊，兩人都有受傷，否認犯行。

法官指出，宋女強行剪髮行為已妨害張女「蓄髮權」，觸犯強制罪，判拘20日；傷害罪部份判拘50日；兩罪應執行拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。