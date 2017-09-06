9/6 大福彩、大福獎均摃龜 今彩539頭獎開出1注！

2017-09-06 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月6日）開獎的第106000071期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000213期今彩539，頭獎1注獲得，可得800萬元，由苗栗縣通霄鎮通西里中正路48號1樓的「旺旺來彩券行」開出。

第106000071期大福彩中獎號碼為：「03、10、21、22、28、29、30，特別號09」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共73注獲得，每注可得4000元；肆獎共1327注獲得，每注可得400元；普獎共1萬185注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第106000213期今彩539中獎號碼為「05、08、28、33、35」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共253注獲得，每注可得2萬元；參獎共8763注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬4570注獲得，每注可獲得50元。

第106000213期39樂合彩中獎號碼為「05、08、28、33、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共326注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬152注中獎，每注可得1125元。

第106000213期3星彩中獎號碼為「645」，正彩共24注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000213期4星彩中獎號碼為「2417」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」