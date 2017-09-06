有了新居忘爹娘？ 老夫婦怒告子索討祖先牌位

2017-09-06 22:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地方法院傳出一起罕見的家事官司，彭姓老翁的兒子要父母出錢在山下蓋新居，說好以後會同住奉養。哪知房子蓋好後，兒子僅將祖先牌位請下山，卻對兩老不聞不問，彭翁憤而提告，要求兒子遷移祖宗牌位，法官調查發現，彭翁多次將新居鑰匙換掉，讓兒子有家歸不得，有錯在先，駁回彭翁之訴。

彭翁夫妻說，他們原本住山上，兒子與媳婦提出要求，希望兩老出資到山下興建現在住的房子，房子完工後，夫妻倆會與父母同住，並負起照顧責任。但房子蓋好後，兒子媳婦僅將祖先牌位請至新居供奉。

兩老說，兒子媳婦平常態度不好，生活起居都不聞不問，他們年事已高，受傷後行動不便，每次拜拜都要到放置祖先牌位的3樓，實在很困難。而且，房子蓋好後，兒子媳婦要拿使用執照去貸款借錢，他們不同意，因為如果兒子不還債，就是兩老要還，憤而提出告訴，要求兒子媳婦應將祖先牌位移回山上。

兒子媳婦則說，他們也有出錢蓋新居，蓋房屋前就跟父母講要將祖先請下去，有好幾次房子的鑰匙被換掉，他們進不去，感覺就像被趕出去，雖然曾向父母說要過去住，但父母卻拒絕給鑰匙，過年要拜祖先，也沒辦法進去。

兒子說，當初說好一起把祖先請下山，現在卻不讓他拜，不知道父母心裡在想什麼。

法官調查，兩老坦承有換掉鑰匙，但辯稱兒子叫他，就會開門。法官認為，兒子媳婦已是成年人，有自己的生活習性及日常待處理事務，進出住家大門若只能仰賴同住家人開關門，多所不便，況且兩老若不在家時，將不得其門而入，顯非妥適。兩老說因受傷行動不便，自然也難常為兒子開門，所以，聲稱兒子有叫就會開門，顯然不合理。

法官檢視入新居儀式內容，上面確實載有兩老與兒子媳婦等人姓名、生肖及「以上生肖為典公媽之主事人」等字句，因此，兒子若無與父母同住之意，當不會提供自己生肖等資料以供核算入厝安香吉時。

法官認為，依父子無名契約內容來看，遷移及祭拜祖先牌位並非約定內容，況且是父親拒絕兒子同住，兒子媳婦並無未履約之情，因此，兩老請求孩子應將祖先牌位遷移回山上，難認有據，應予駁回。