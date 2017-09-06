遭控欠薪又毆打員工 蔡頭反批：忘恩負義的小人

2017-09-06 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕藝人蔡頭（本名蔡斯文）遭前員工、55歲的楊先生投訴，今年2月間跟蔡頭到苗栗作秀表演，薪水卻只發一部分，後來因故憤而離職，辭職當天卻遭蔡頭怒罵「X你娘」，後來調解時又被罵三字經，甚至還揮拳打他，他驗傷後決定訴諸法律。蔡頭對此則回應，稱楊男「忘恩負義」，並強調自己沒欠薪，對方太可惡才憤而動手打人。

《蘋果日報》報導，55歲的楊先生透露，他今年2月間跟蔡頭到苗栗表演，當時擔任燈光師兼任外場經理，但薪資帳目就不清不楚，3、4月都有薪水沒付清，共積欠薪資共3萬1500元。楊先生也指控，蔡頭當時在苗栗開歌舞秀，表演人數只有4人，早已被遊覽車業者抗議，後來又串場賣東西，更引起遊覽業者不滿，認為蔡頭收了門票還硬性推銷，楊男基於安撫業者，允諾退部分門票錢，卻引發蔡頭不滿，他憤而離職，蔡頭還不斷怒罵他「X你娘」。

楊先生指出，之後兩人協調時蔡頭態度囂張，數度拍桌，堅持不還積欠薪資，離開時又繼續罵三字經，他回嗆說「別再罵」，蔡頭竟朝他頸部揮拳，將他眼鏡打飛，2人扭打引來員警勸架，後來蔡頭還打手機撂兄弟，他見情況不對要離去，又遭蔡頭飛踢，2人二度扭打。楊先生表示，他與蔡頭認識快30年，其實3萬多元不還也沒關係，但蔡頭污辱母親，才讓他決定訴諸法律。

針對前員工指控欠薪毆打，蔡頭則稱他提拔楊男從助理一路做到燈光師，沒想到楊男換了角色就換了腦袋，對蔡頭越來越不禮貌，之後竟還生氣說不幹了，也沒有辦移交就離開，不過蔡頭強調自己從來不欠薪。針對對方告他欠薪，蔡頭則說要告楊姓前員工要賠償他的損失，因為楊男不僅沒有移交，還從公司這裡拿道具等物品回家，是個貪小便宜的小人。

對於遭控施暴，蔡頭則說在調解委員會曾拍桌大罵對方「忘恩負義」，出來後兩人則有互毆，並稱「是我先動手，但他真的太可惡，我忍不下這口氣。」