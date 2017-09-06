外勞被擊斃卻酸罪有應得 他嘆：比戒嚴還不如

2017-09-06 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕越南籍阮姓逃逸外勞遭22歲陳姓員警近距離連開9槍致命，引發外界議論，「皮格子樂團」主唱林艾德舉鄒族少年湯英伸案為例，當時台灣還沒解嚴，卻能不分族群職業一起追求平等及和諧，30年後卻看不見移工受到的不友善待遇，竟說外勞命喪異鄉是罪有應得。

27歲越南籍阮姓逃逸外勞上月底面對警方緝捕時，持石頭襲警、踢傷協勤民防人員，還企圖搶奪警車，新竹縣竹北警分局陳姓警員在距離約5公尺處連開9槍，阮男全身多達18個彈孔，引發家屬質疑「會不會太過份了」！

外勞遭擊斃事件在網路引發兩極議論，部分網友質疑外勞不僅襲警在先還搶警車，甚至有人直嗆襲警就是不對、打死剛好而已，這些留言讓林艾德有感而發，他在臉書舉出，1986年鄒族少年湯英伸因勞雇關係遭虐待、歧視，犯下殺人罪，成為中華民國史上最年輕的死刑犯，當時曾引發社運圈、文藝界、學者、宗教和新聞業者共計122人及6家雜誌社，前後發出聲明及連署希望「槍下留人」，這在戒嚴的台灣極少見，因為「這起案件並不是單純的刑案，而是長久以來我們對原住民的歧視、是勞工不斷受到剝削和壓迫、是整個社會體制所造成的。」

林艾德指出，反觀30年後的今日，卻看不見移工受到的不友善待遇，看不見他為何精神崩潰地一個人赤裸坐在貨車中，反而是拿著放大鏡檢視受盤查時的反應，質疑身上的彈孔，還把在異鄉喪命說成是罪有應得。

他感嘆，先人換來解嚴後的言論自由，我們卻利用言論自由來崇拜威權、堆疊不平等的體制，「是不是比解嚴前的台灣人還不如？」他認為「如果我們真的是自由的，那就應該擁有反思的能力，就應該通盤考量而不是拘泥在某一個件中的某個行為」，希望大家別讓自己成為壓迫的高牆而不自知。

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