無業男縱火燒屋 2樓老父母急奔逃

北市大同區民權西路巷弄內的平房，今天上午驚傳爆炸巨響，隨即起火燃燒，所幸火勢撲滅後無人傷亡。（記者陳恩惠翻攝）

2017-09-06 18:10

［記者陳恩惠／台北報導］「轟！」今天上午正值上班上學時分，台北市民權西路巷弄內一棟2層樓的平房，突然傳出轟然巨響，濃煙隨著火勢直竄天際，左鄰右舍見狀，立刻大聲呼救，警消據報趕往，立即撲滅熊熊火勢，租住1樓的男子蘇志成向警方坦承，在屋內故意點燃打火機燒毛巾，由2樓逃出的蘇家雙親獲悉，當眾大罵「不孝仔！」警方依故意縱火罪將他逮捕。

由於蘇嫌落網後，神情悲憤，雖然承認親手縱火，卻拒絕透露行兇的動機，士林地檢署檢察官複訊後，依刑法173條第1項公共危險縱火罪，為5年以上重罪，指揮警方補強蘇嫌連續在屋內的廚房、曬衣處縱火現場照片，以及查訪左鄰右舍遇到火警當時的驚懼心情，將以預防性羈押，向法官聲請羈押。

台北市消防局119勤指中心，今天上午7時14分據報，位於北市大同區民權西路184巷內2層樓高平房驚傳火警，1樓冒出熊熊火焰，消防局不敢大意，立刻派出16部消防水箱車、2輛救護車，共59名救災救護人員前往搶救，火勢在7時21分獲得撲滅，燒燬面積大約5平方公尺，所幸逃生及時，無人傷亡。

蘇嫌警訊時承認，他在住處先將打火機放在廚房瓦斯爐上，打開瓦斯引爆打火機，導致現場產生濃煙與火焰，然後躲進房間內，直到消防人員衝進門才開門，但消防人員發現起火點有2處，除了廚房，還有後院曬衣間，懷疑是蘇嫌的房屋租約下個月到期，被房東催促搬離所致，詳細原因仍待調查。