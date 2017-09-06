埤塘雙屍綁紅線 家屬互控對方害死親人

2017-09-06 18:06

〔記者陳昀、周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區蘆興南路上一處埤塘昨天下午驚見浮屍，43歲黃姓男子及48歲洪姓女子手綁同一條紅線，面對面浮在水面上，被拉起時已雙雙溺斃，警方不排除殉情可能，但雙方家屬都指責對方害死自己親人，洪女的姊妹淘還告訴家屬說，案發當天中午12點多打給黃男，黃男說：「我們綁在一起了！」她嚇得要求於洪女通話，洪女接電話時聲音微弱，仍懷疑是被下藥殺害。

檢方表示，雙方家屬都指責對方害死自己親人，洪女家人以洪女與兒子計畫11月開炸雞店的事為例，強調洪女「不可能會自殺。」黃男的妻子則抱怨，洪女生前就常打電話向她耀武揚威，罵她不成全洪女與黃男。

檢方說，相驗並未發現明顯外傷，已排定洪女7日下午解剖、黃男11日上午解剖，要釐清他們是生前或死後落水，進一步調查有無他殺等疑點。

案發後，警方在埤塘旁發現洪女的車子，車內有署名黃男的遺書、一排21顆裝安眠藥和喝過的飲料，而安眠藥只剩1顆，黃男的遺書則寫道，要將遺產留給2名子女，不會留給妻子。據了解，黃男與妻子長期感情不睦、貌合神離，因此，警方不排除殉情可能。

但洪女的弟弟說，姊姊的好友告訴他，案發當天中午12點多，因為姊姊未接手機，於是打給黃男詢問她的下落，黃男當時感覺意識清醒，只說「我們綁在一起了！」她要求與姊姊通話，姊姊接電話時聲音微弱、意識不清，沒多久電話就斷了，她嚇得到處找姊姊，卻沒來得及阻止憾事，但仍強調，大家都只是朋友，黃男、洪女不是男女朋友。

洪女的弟弟說，姊姊和兒子母子情深，她計畫11月要開炸雞店，給剛退伍的兒子經營，最近都在看店面，還是不願相信姊姊會與其他人殉情，仍強烈懷疑是被下藥後拖下水殺害。

洪女的弟弟說，姊姊從事房仲業，事發前一天深夜，黃男向大樓警衛自稱是姊姊的同事，要轉交房屋鑰匙給她，在門外敲門吵鬧，媽媽出門喝斥時，黃男還說自己找錯人。事發當天早上9點多，姊姊與對方在電話中起口角後隨即出門，自此天人永隔。

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