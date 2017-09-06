警方義民節反毒反詐 彩繪神豬搭便車

新竹縣政府警察局今天舉辦「反毒成長營」，特別搭配義民文化祭，展示8隻代表反毒等主題的彩繪神豬，鮮艷又可愛，十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

2017-09-06 17:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕警方反毒也結合義民節客家慶典！新竹縣政府警察局今天舉辦「反毒成長營」，特別搭配義民文化祭，展示8隻代表反毒等主題的彩繪神豬，縣長邱鏡淳、新竹地方法院檢察署檢察長姜貴昌、新竹縣調查站主任林淵源，與仁愛國中學生一同認識、體驗指紋辨識等鑑識勘察工作，讓學子們備感新鮮。

反毒成長營昨天在交通警察隊教育宣導園地舉辦，警察局局長溫枝發表示，盼透過預防犯罪、刑事鑑識、交通安全的體驗情境，讓學生從參與瞭解到實做體驗，提升專注力，啟發邏輯思考能力，也讓青少年對警察工作、打擊犯罪的專業與辛勞有初步認識。

仁愛國中60名學生分成3組，體驗刑事偵防、穿戴防彈衣與駕照測試；由資深刑警介紹科技裝備，並帶領學生實際操作血液呈色試驗、指紋辨識等鑑識勘察工作。學生們第一次看到真槍，都張大眼觀看。

邱鏡淳也利用機會，介紹本週末即將到來的義民祭典，警察局也配合製作「彩繪神豬」裝置藝術，8隻色彩鮮艷、造型獨特的神豬，各自代表「反毒品、反霸凌、反詐騙、反竊盜、反搶、反扒、反援交、反幫派」等宣導主題，學生們爭相與環保神豬合照留念。

姜貴昌肯定新竹縣推動「部落警政」政策，結合政府公部門、地方團體、部落民眾的力量，建立緊密聯繫互動關係，打造「區域共同治理」平台；同時，他也向學生宣導「新世代反毒策略」，以人為中心追緝毒品源頭，以量為目標消弭毒品，以期降低毒品需求及抑制毒品供給。