掐死分手女友裝殉情 狠心男遭重判繼續延押

2017-09-06 17:57

〔記者楊國文／台北報導〕新北市男子吳典鴻不滿沈姓女友父母反對兩人交往，將她勒斃後，還在電腦留下遺書，假稱「我們決定要一起死，死後幫我們合葬」，擬誤導是殉情案，而吳男獨活，新北地院日前依殺人罪判他18年徒刑，並延長羈押，吳男不服，提出抗告，高等法院今將抗告案駁回確定。

高院裁定指出，吳典鴻一審時已承認徒手掐死沈女，並以她的名義在電腦內製作遺書後，取走沈女留下的行動電話離開住處，再駕駛沈女的轎車大費周章到花蓮，仍遭警拘提到案，因吳男涉犯最輕本刑5年以上的殺人重罪、且有逃亡之虞，而有羈押必要，一審日前裁定將他延押2個月，並無違誤。

無業男子吳典鴻（27歲）去年5月在網路認識死者沈女（31歲），交往3個多月後，沈女認為和吳男不合適，想和他分手，卻遭恐嚇會對家人不利。吳男察覺沈女父母反對兩人交往，又不滿沈女仍跟蔡姓前男友保持親密好友關係，也發現去年8月沈女跟父母、蔡男相約出遊，因而跟沈女在蘆洲租屋處起了嚴重衝突，竟勒斃沈女。

吳男犯案後，故意製造一同殉情假象，除用斷裂的童軍繩套繞樑柱、浴室燒炭，也在沈女所有電腦留下遺書，說兩人決定一起死等謊話來故布疑陣，誤導檢警追查，期間沈母不斷用LINE連繫，吳男還用沈女手機回稱「不願赴約」。

吳男伴屍近2天後，拿走沈女手機、2千元現金等，駕駛沈女購買1個多月的休旅車逃往花蓮，途中當沈女父母傳LINE詢問沈女去向，吳男還假冒沈女稱「我很好，別一直煩」。由於沈女飼養愛犬在外流浪，民眾依據晶片找到沈家，沈家連忙前往吳男租屋處查看，才發現愛女慘死的真相。