抽煙交女友開銷大 15歲少年挺險當車手

2017-09-06 17:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕15歲邱姓少年2週前才因擔任詐騙集團車手被抓，他未記取教訓，昨日又從桃園搭高鐵至彰化當車手取款，未料形跡敗露，與同夥黃姓少年被警方當場逮捕，他供稱，因要買菸抽及交女友開銷大，但是年紀太小不能打工，才會當車手。邱姓少年被捕後懺悔表示「不敢了」，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。

彰化員林市一名柯姓婦人，昨早10點多接到一通電話，話筒中表示婦人服役中的兒子跟地下錢莊借70萬，要柯婦還錢才能放人，柯婦急赴銀行領40萬，但柯婦老公直覺可疑而報警。

員林派出所所長蔡文淦表示，接獲通報後隨即率2名警員前往阻詐，當時見柯婦與詐騙集團仍在通話，在旁了解案情後就知道是詐騙，於是將計就計，相約對方到銀行旁的文具店取款，待邱姓、黃姓少年現身取款，即上前逮捕。

邱、黃兩人坦承受雇詐騙集團當車手，邱男還說，每天都要抽一包菸，加上最近交女友，生活開銷大，才在朋友介紹下加入詐騙集團，2週前在雲林取款時就被逮獲，可是實在缺錢花用，只好再度走險，未料又被抓到，直呼「以後不敢了」。

蔡文淦也說，昨早8點多，警方接獲一名詹姓婦人報案，稱女兒被綁架了，要求90萬人民幣贖回，由於犯罪手法如出一轍，員警解釋這是詐騙不需理會，婦人才放心，事後調查竟是同一集團所為，而警方也在兩小時內成功阻詐，保住2位當事人存款。

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