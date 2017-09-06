法官轉律師當司法黃牛 議員貪污坐完牢才知被詐

2017-09-06 17:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕前法官轉任律師的林崑城，94年間得知前桃園縣議員黃享欽因貪污罪判刑8年定讞，非常上訴又遭駁回，林律師向黃妻稱可動用其司法界人脈與資源，但需200萬元私下運作、全力救黃，但收錢後避不見面，黃也入獄，直到假釋出獄才知受騙、提告，雄檢今偵結將林崑城依詐欺取財罪起訴。

台灣高等法院前法官林崑城（67歲）轉任律師後，涉嫌多次利用曾任司法官背景，向當事人表示可疏通承審法官，今年7月間，才因詐騙13名官司中的當事人，索取高達1900萬元「活動費」，被高雄地院以18個詐欺罪，併刑重判8年6月，宣告沒入1370萬元贓款，林崑城續押中，全案也上訴中。

起訴書指出，林崑城為法訓所14期結業，曾擔任檢察官、法官、庭長，以及台灣高等法院法官等職務，85年離職轉任律師，在台北、桃園、嘉義、高雄等地區登錄執業；94年間，他得知前桃園縣議員黃享欽因涉犯貪污案被判8年定讞，入獄前委任趙姓律師提非常上訴遭駁回。

林崑城得知消息後，以擔任法官多年經驗，表示欲直接瞭解案情，並給予關鍵協助，向趙律師取得黃妻電話並聯絡，並稱可動用司法界人脈資源全力救黃，黃妻信以為真，95年1月約在咖啡館，把200萬元現金交付林崑城，林拿錢後4天便出國，黃也入獄服刑。

黃妻發現受騙告訴趙律師，趙律師因聯絡不上林律師，基於道義先代墊部分款項，林崑城辯稱200萬元是訟訴費，事後曾透過趙律師返還，但趙律師否認是訟訴費，雄檢偵結將林起訴。