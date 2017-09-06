醉漢撥110嗆警「我要殺人」…酒醒後冏了

2017-09-06 17:11

〔記者謝君臨／台北報導〕48歲蔡姓男子因不滿時政，今年3月偕友人飲酒後，在攔招計程車之際，持手機撥打110，並醉言恫稱：「我現在要殺人，好不好？」、「我就要隨機殺人，現在去買把刀…」等語，隨即搭乘計程車離去，警方循線找到蔡男，他酒醒後才知闖禍，雖表後悔，仍被警方函辦；台北地檢署今依恐嚇公眾罪嫌起訴蔡男。

起訴書指出，今年3月7日凌晨，蔡男與友人在台北市中山區新生北路與民生東路一帶海產店飲酒，同日2時許，眾人結束飲宴，蔡男在路旁欄招計程車時，因不滿時政，藉酒壯膽後拿出手機撥打110。

台北市政府警察局勤務指揮中心警員接通後，蔡男嗆聲：「報案台，我可不可以問你，台灣警察是在做什麼？」，警員還不及回應，蔡男又說：「你都不會回，是不是？什麼意思」。

警員聞言，不厭其煩地詢問：「請問你要報案嗎？您在哪裡？」，蔡竟回稱：「我要報案，我現在要殺人，好不好？我剛去殺人，他們惹到我，你們現在來找我，我在台灣殺人行不行？我就要隨機殺人，現在去買把刀，可以吧」，講完發洩情緒後，隨即掛斷電話，搭乘計程車離去。

警員不敢大意，根據蔡男手機發話位址追查，循線找到蔡男，蔡男酒醒後才知闖禍，雖表後悔，仍被警方依恐嚇公眾罪嫌函送北檢偵辦。

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