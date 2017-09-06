變調情人節 逃逸移工殺女友裝箱被判15年

2017-09-06 16:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］逃逸印尼籍移工阿杜今年情人節前夕和女友阿雅前往移民署宜蘭專勤隊自首，當晚借住在宜蘭市中央市場友人開設的印尼商店內，情人節當天一早，兩人卻因金錢糾紛爭執，阿杜一怒之下把女友打死，還把屍體裝在紙箱滅證，友人發現後報警，法院審結，依殺人罪判阿杜15年徒刑。

判決指出，36歲的阿杜與阿雅是男女朋友，阿杜打算自首返國，2人在今年2月13日晚間，由張姓雇主等人陪同前往宜蘭市中央市場張姓女子經營的印尼商行求助，張女聯絡轄區警員陪同至移民署宜蘭專勤隊自首，但因超過下班時間，返回張女所經營的商行，住在店內3樓房間。

隔天情人節當天上午8點，阿杜與阿雅因金錢糾紛衝突，阿杜一怒之下失手殺了女友，事後還想把屍體藏在紙箱內，並清理地上血跡，但張女前往商行開店發現，立即報警，警方立即將阿杜逮捕歸案。

庭訊時阿杜坦承以腳踢阿雅，但否認想殺人，他辯稱沒有要殺她、什麼事情都忘了；但他在警方偵訊時說，與阿雅有金錢的糾紛，女友跟他要錢，他才失手殺人，前後說法反覆，阿杜也辯稱有精神疾病。

法醫解剖鑑定後，認為阿雅是遭人毆擊頭部，造成頭部瘀腫、刺傷裂傷等傷害，並非只是以腳踢所造成，認為阿杜確有持金屬鑷子刺傷阿雅頭部。

法官認為，阿杜落網後坦承有清理現場血跡，因為不想被看到、將阿雅放在箱子內是怕被人發現，阿杜的醫院精神鑑定報告也顯示，在認知、細節的記憶力、知覺推理能力、對社會情境中的判斷力尚稱合宜，阿杜所辯稱無據，其所言無殺人犯意及犯行，自始為卸責之詞，不足採信，依殺人罪嫌判處有期徒刑15年。