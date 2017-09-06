不甘自家賭場員工被欺負 北投角頭砍竹聯前堂主

2017-09-06 16:20

［記者陳恩惠／台北報導］竹聯幫前孝堂堂主吳敬臣上個月到賭場消費時，疑似與賭場員工有爭執，引發賭場負責人林睿紳不滿，認定吳男欺負自家員工，連續幾日前來尋仇，本月2日晚間終於等到吳男獨自在店外燒金紙，林嫌率2名手下持刀砍傷，台北市警大同分局經多日追查，昨晚在基隆將林嫌與負責接應的陳姓計程車司機拘提到案，全案依殺人未遂罪送辦，至於在逃2嫌仍持續追緝中。

大同警方調查，29歲林睿紳是混跡北投的地方角頭，涉嫌在雙北地區經營流動賭場，家住北投地區的竹聯幫孝堂前堂主吳敬臣，疑因上個月到林嫌的賭場進行消費，期間疑似刁難賭場的員工，員工感到委屈，林嫌獲知後，自8月27日起，先後在夜間時分，連續4天自行駕車或是包計程車，前往吳嫌位於酒泉街的租賃公司外埋伏，尋機會修理他，直到本月2日第5次前往埋伏，終於等到吳男獨自在店外。

警方根據監視器，先找到接應的43歲計程車司機陳裕泉；陳嫌大呼冤枉，表示友人轉介接下這2趟包車生意，8月27日以6000元代價，搭載林嫌等人前來埋伏，當日失敗後，本月2日晚間6時林嫌等又以5000元包車，由基隆一路到台北，在酒泉街上觀察吳男店內情況，直等到晚間9時8分才下手，行兇過程不過15秒，隨即逃離。

警方循線鎖定主嫌林睿紳，根據他的臉書，發現他自昨天凌晨開始，一直待在北海岸一帶釣魚，再鎖定他的相關訊息，發現林嫌正悠閒地坐在漁港邊釣白帶魚，當場將他拘提到案，林嫌原否認涉案，經警方曉以大義後，承認砍人卻拒絕透露一塊行兇的另2嫌。

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