偷拍廟會女神裙底 「攝」狼被函送法辦

2017-09-06 16:08

〔記者邱俊福／台北報導〕廟會女神曾甜上月底在北市捷運忠孝新生站，遭人偷拍裙底風光，氣得捉住該男，要對方刪掉影片，更將這場驚魂記PO在臉書，霸氣回擊，轄區北市警大安分局日前將這名陳姓偷拍狼約談到案，他表示因一時衝動，鑄下大錯，非常懊悔。

從事電子工程師的35歲陳嫌，到案後向警方供稱，因已婚一直沒有生育，加上工作不順，當天看到穿著長裙的曾甜，才衝動下遂行偷拍，事後鬧上新聞，讓他很驚訝，也不知對方身分，當返家告訴老婆，求諒解時，兩人還抱著痛哭，悔不當初。

雖陳嫌坦承僅是首次偷拍，且已將手機內照片刪除，警方仍將手機查扣，訊後將依妨害秘密罪嫌函送法辦，並進一步清查是否有其他人受害。

警方調查，上月30日下午，曾甜趕搭捷運要到中天電視台錄影，在捷運忠孝新生站4號出口上手扶梯時，感覺小腿突然被東西碰到，經回頭赫見有名男子拿著手機偷拍裙底，心理雖感害怕，仍馬上聲喝斥：「你在幹嗎，你在偷拍我對不對？」。

當時，曾甜質問該男為何偷拍，該男稱是在抓癢，不肯給予手機查看，由於曾甜趕著錄影，便要求把照片刪掉，結果該男還要曾甜把對質影片刪掉。

曾甜事後將對質影片PO在臉書，提醒網友要多小心，也向警方報案，而警方據報調閱相關監視器，鎖定陳嫌，日前前往其新北市蘆洲區住處，將他約談到案說明。