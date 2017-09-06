雞腿哥怒嗆館長 判賠5萬

2017-09-06 15:56

〔記者王定傳／台北報導〕17實況主綽號「雞腿哥」的周金銘，日前在在LINE群組上嗆成吉思汗健身俱樂部創辦人兼執行長陳之漢「沈迷於網民的崇拜造神」，新北地院法官認為，雞腿哥言論已逾越言論自由範圍，判周賠償5萬元，可上訴。

去年間，綽號雞腿哥的周男先在17直播上，面對網友提問：「你怎麼不去館長那當教練？」，竟稱：「我不知道為什麼要去那邊當教練，我是他師伯，他X的，我要被他大小聲喔……還要被他幹譙喔？」等

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周男甚至還嗆說：「每天拿起來那根什麼奧林比亞桿，每天抱著那根桿子在那邊舔，你他媽的就會變阿諾史瓦辛格是不是……我家那一根推桿可以承載200公斤，800塊，我他X握超過15年了，也沒看它斷過啊……不要輕信噱頭……」、「蘆洲館的館長叫李冠諭是我的徒弟，這都可以查證的，那不是陳之漢教的！」

陳之漢不滿，認為雞腿哥以「他X的」辱罵他，還自稱是他「師伯」，貶損成吉思汗健身俱樂部專業及設備品質，罵他為譁眾取寵、自高自大、目中無人，求償100萬。

周男則說，他與陳之漢曾經給予同一位教練教過，「師伯」一語只是同學校學長學弟觀念，且他確實曾教導過李冠諭，對方也以「師叔」稱呼，他所言非全然無據，加上陳之漢自認是健身界知名人物，對於言論自由應有較高程度的退讓。

法官則認為，周男對推桿的說法，是以粗俗言詞評論訓練器材效用，另嗆說「李冠諭是我的徒弟」也不是針對陳之漢，至於「他媽的」是周男的習慣口頭禪，另針對網友提問為何不去當教練？他回稱「被他大小聲、被他幹譙、看他臉色」僅陳述自己的想法，縱有措辭不盡恰當，但未侵害名譽權。

不過，周男在LINE群組嗆陳之漢「沈迷於網民的崇拜造神」、「狂妄自大跟一群腦粉害死他自己」等，已算惡意貶損陳之漢的人格及在社會上的評價，逾越一般言論自由範圍，判賠5萬，可上訴。