狡兔有四窟？狡賊藏4鑰匙隨時準備開手銬脫逃

2017-09-06 15:30

〔記者湯世名／彰化報導〕狡兔有4窟？張姓男子涉嫌充當詐騙集團車手，日前在提款時遭彰化警分局員警當場查獲，除起出毒品、現金等贓物，員警更眼尖發現張男竟在錢包、置物箱及身上分別藏著3支手銬鑰匙，不料正準備將他移送法辦時，員警又發現他所隨身攜帶的香火袋內還藏著第4支鑰匙，研判其計畫一旦落網時將以這些鑰匙打開手銬脫逃，所幸被警方先一步發現。

本月2日彰化警分局民生路派出所莊姓員警執行巡邏勤務時，發現38歲張姓男子在金融機構提款機前，手持數張提款卡提領現金，莊員發現提款機螢幕顯示密碼錯誤，懷疑其是詐欺車手，帶回派出所查證身分，張男主動交付藏於香菸盒內的安非他命1小包及吸食器等贓物。

莊警懷疑有鬼，當場在張男隨身錢包內發現手銬鑰匙1支，另在他所穿的運動短褲搜身時，又搜出第2支手銬鑰匙，稍後在其轎車搜索時，又於置物箱內起出第3支手銬鑰匙及大批竊盜所得金飾1批，其中含有金項鍊、現金、鑽石、珍珠項鍊等，初估價值近百萬元，張男遂坦承犯下2件竊盜案。

正當警方製作筆錄，將張男送至偵查隊等候移送彰化地檢署之際，張男堅持要隨身攜帶錢包，偵查隊值日的周小隊長察覺可疑，經詳細檢查錢包，竟然又在錢包的香火袋內起出第4支手銬鑰匙，研判張男把4支鑰匙分藏在不同地方，是想要在一旦落網時隨時能開鎖脫逃，十分狡猾，但法網恢恢，疏而不漏，堪稱賊星該敗，經移送彰檢訊問後，向彰化地院聲押獲准。