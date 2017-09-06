警行善不欲人知 婦人臉書「肉搜」救命恩人。

2017-09-06 15:15

〔記者陳賢義／台東報導〕「警察先生救命！」台東警分局豐里所長鄭其明及同事陳俊嘉前天連袂巡邏，前往分局洽公途中遇到1名婦人攔車求救，指稱兒子不明原因昏厥，欲等候119到來，又害怕延誤就醫時間，因當時車流量大，央求警車協助開道，兩警開啟警報器鳴笛引導，及時挽回孩童性命，由於當時情況緊急，婦人無暇問及2警姓名，事後透過臉書「肉搜」救命恩人，銘感在心。

「感謝今天為我開路到醫院的2名員警，還好有遇到你們，不然後真的不堪設想」婦人透過臉書訴感激，指稱由於事發突然，因而來不及記下警車車號，只能在臉書發表感謝文，真的非常感謝。分局知悉追查，原來是鄭、陳2警開車行經市區新生路，忽然聽見一名開車婦人大喊「警察先生」，立即停靠路邊下車察看，女子神情緊張指稱兒子不明原因突然昏倒，需要緊急送醫，因當時車流量大，倘若等119到來，可能會延誤救醫時間，便央求能否開道帶往。

2警見小朋友生命危急，婦人手足無措，暫置洽公事宜，當下開啟警報器，沿路鳴笛火速引導婦人前往台東馬階醫院看診，經急救及時挽回小朋友的生命。由於當時情況危急，婦人只顧及兒子狀況，未詢問熱心警姓名，透過臉書「肉搜」救命恩人。

鄭其明低調表示只是舉手之勞，不知婦人在打聽詢問，但2警不居功的為民服務熱忱，對婦人而言卻是大恩大德。