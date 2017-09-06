專挑高職夜校女性侵 高危險級色男二審重判

2017-09-06 15:26

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭簡姓男子為逞獸慾，專挑夜校女生放學時間後，持刀跟蹤後，共將2名女學生拖走後猥褻、性侵得逞，經醫院鑑定，簡男呈現的性侵害、暴力再犯率已達「高危險」等級，高等法院依攜帶兇器強制性交等罪重判他10年4月，及接受強制治療3年。

判決書指出，現年37歲的簡男，2002年10月30日晚，算好宜蘭某高職夜校下課時間，騎車跟蹤剛放學騎腳踏車回家的小花（化名，當時15歲），見她騎車到家並停妥自行車後，即拿出水果刀威嚇，將嚇壞的小花拖到大樓地下室後，逼她自行脫光衣物，對她強制猥褻得逞。

簡男性慾高漲，要求小花為他口交並擬性侵，但小花抵死不從反抗，簡男見無法得逞，改以陰莖在她背部摩蹭並射精後，騎車逃逸。

不料簡男故技重施，2004年11月初晚上，騎車到宜蘭另一高職夜校附近草叢埋伏，不久，見夜校生小玲（化名，當時15歲）放學騎腳踏車經過，馬上騎車衝出抓住腳踏車手把，拿水果刀脅迫小玲坐上自己的機車後座，載她到一處工寮，將她猥褻、性侵得逞。

事後小花及小玲家人到警局報案，警方將簡男查獲到案，他坦承持刀脅迫2名少女，但否認性侵不法，強調只以陰莖在小玲大腿處磨蹭，但法院依兩被害人供詞具體和相關事證，認定簡男供詞不實，共犯下攜帶兇器強制性交，及攜帶兇器強制性交未遂等2罪。

法官也認定簡男計畫性持刀性侵2少女，惡行重大，囑託醫院鑑定他是否須接受強制治療，鑑定結果指出，依簡男呈現的性侵害、暴力再犯率已達「高危險」等級，有強制治療的必要；高等法院考量簡已和小玲達成和解，共判他10年4月，並接受強制治療3年。可上訴。