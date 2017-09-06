男子缺錢輕生 所長出錢辦後事

2017-09-06 14:39

〔記者何宗翰／台中報導〕47歲蘇姓男子疑因生活陷入困頓，日前一時想不開在烏日區上吊身亡，因身上無證件，又已10多年沒有和家裡來往，警方費盡九牛二虎之力，才聯絡上蘇男的母親前來認屍，但蘇母經濟狀況也不好，無力處理喪事，烏日派出所長蕭家成得知後，不但自掏腰包出錢援助，更聯繫大肚區百世葬儀社及善心人士，替蘇男辦後事。

警方調查，原籍台中市的47歲蘇姓男子，10多年前因投資失利，離家四處漂泊流浪，近期租居於台中市烏日區，平時以打零工為生，疑因經濟陷入困頓，8月15日選擇上吊自殺結束生命，烏日警分局烏日派出所員警獲報前往處理，一開始卻連絡不上家屬，最後好不容易才連繫上住在南部的母親。

警方表示，蘇母親前來認屍時，因10多年未與兒子聯絡，不知他的近況，加上經濟也困頓，無能力替兒子處理身後事，烏日派出所長蕭家成得知後，自掏腰包出錢援助，並聯繫大肚區百世葬儀社等地方善心人士，替廖姓男子辦理身後事宜，將他的骨灰靈位安置於烏日區九號公墓。

日前蘇男的媽媽及妹妹，知道警方已經替弟弟的後事處理妥適，非常感謝警方的幫忙，特地買來蘋果並製作「感謝狀」來到烏日派出所，向所長蕭家成致謝，說警察簡直就是活菩薩一樣，還向員警深深一鞠躬。

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