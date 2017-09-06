倒在宜大田徑場旁 7旬嫗疑似中暑亡

7旬老婦疑似中暑身亡，倒在宜大田徑場旁。（記者簡惠茹攝）

2017-09-06 14:35

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市一名77歲的張姓阿嬤，今天上午9點多倒在宜蘭大學田徑場旁，被太陽曝曬，有民眾走近一看，發現阿嬤沒有呼吸心跳，趕快報警，但是送醫後仍急救無效，疑似中暑導致身亡。

張阿嬤今天在宜蘭大學田徑場被發現，仰躺在旗桿座下的階梯，民眾發現後趕緊報案，消防局派遣宜蘭分隊前往搶救，但是阿嬤到院前已經沒有生命徵象，四肢僵硬，身上有多處水泡。警方初步調查，現場沒有打鬥痕跡，已經與家人聯繫。