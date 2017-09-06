男子爭監護權不順鬧自殺 警機智奪刀搶救

2017-09-06 14:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名葉姓男子疑因與妻子協商小孩監護權官司不順，持美工刀架在脖子上想自殺，湖鏡派出所獲報到場，以手電筒照射、與葉男周旋，分散其注意力，再趁機奪刀後戒護送醫，及時阻止一場家庭悲劇的發生。

竹北警分局表示，湖鏡所副所長胡德雄、警員簡呈達、協勤民力義警分隊長姜義春，4日晚上服巡邏勤務時，獲報葉姓男子有輕生念頭，家屬聯繫多時卻音訊全無，警方緊急調閱葉男最後發話位置，與家屬一同展開搜尋，半小時後，發現葉男的自小客車，停在湖口鄉新湖路旁。

警方說，警方偕同家屬趕抵現場時，葉男情緒激動，手持美工刀揚言自殺，胡員請家屬先溝通，同時通知救護車到場戒備，但葉男仍無法冷靜，時而將美工刀架在自己脖子上、時而想割腕；考量葉男舉動有高度危險，當下警方分工合作，胡員企圖分散葉男的注意力，另2員伺機奪刀。

警方表示，溝通過程，得知葉男是因與妻子協商小孩的監護權官司不如意，而萌生輕生意圖；後來，葉男將美工刀從脖子拿下，放在手上預備割腕自殘，胡員見機不可失，當下以強光手電筒照射葉男雙眼，簡、姜兩員即刻上前欲奪刀，但葉男持續掙扎，姜員以逮捕術將葉民壓制在地，才順利將美工刀奪下，最後由家屬陪同戒護就醫，機智搶救成功。

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