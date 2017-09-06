高學歷父母望女成鳳 北一女生剛入學5天跳樓

北一女吳姓女學生才入學5天，今早從住家頂樓跳樓自殺。（記者陳薏云攝）

2017-09-06 14:11

〔記者陳薏云／新北報導〕1名15歲吳姓北一女新生才入學5天，今上午7時許從自家頂樓一躍而下，送醫不治，經調查，吳女疑因疑因課業壓力太大，今早與母親用完早餐後，假裝要出門上課，卻獨自搭乘電梯上14樓頂跳下，母親得知後崩潰大喊「不是跟我說要上學嗎！」

警方調查，吳女今早在家吃完早餐後，跟母親說要出門上學，從4樓住家出門後，卻穿著制服搭電梯到14樓頂一躍而下，附近居民聽到聲響一看，發現吳女倒臥在血泊中，恰巧附近有名交通警察在指揮交通，民眾立刻跑去說「有人跳樓了！」

該名交警立刻前往查看，並將機車停在吳女旁，避免有車輛未注意輾過，隨後通知大樓管理員及救護車到場，管理員一看就認出吳女身分，立刻通知吳女母親，母親崩潰表示「女兒說要去上學阿，怎麼這樣！」

吳母表示，女兒今早出門都無異樣，只有之前有稍微提起「壓力大、人生好難、很不想長大」等負面言語，不過都有對女兒進行開導，不解女兒為何做出輕生舉動。

據了解，吳女才剛入學5天，鑑識人員在吳女書包內發現一本空白的新生手冊，吳女父親向警方表示，「應該是課業壓力太大」，並透露女兒當初其實是想上（師大）附中，比較能夠表現突出，但因認為女兒分數有達到北一女，加上夫妻倆都是北一女及建中畢業，雙方皆念醫大，因此希望女兒可以延續名校，沒想到女兒就讀後，卻備感壓力，詳細輕生原因仍待警方釐清。

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