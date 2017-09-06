支援世大運反恐維安 中市特勤帥警救人一命

外型英挺帥氣的台中市特警朱駿威。（記者許國楨翻攝）

2017-09-06 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局派遣保安大隊特勤中隊北上支援此次世大運維安反恐任務，期間來自東台灣排灣族的特勤帥警朱駿威，執勤中發現無障礙廁所上鎖敲門沒人回應，直覺有異，強拉開門後發現一名保全員昏倒在地急呼叫救護車及時救回一命，機警的反應傳出後獲得好評，大隊長蔡元戎頒發紀念品表揚。

從警年資10年的32歲朱員，不僅五官深邃、外型英挺帥氣，更因接受各項嚴格體能與戰技訓練，及自身熱愛運動鍛練出一身強健的體格，加入台中市保安大隊特勤中隊5年，平時工作認真曾參與多次攻堅任務，今年5月支援市刑大執行攻堅在沙鹿區查獲衝鋒槍、子彈及毒品海洛因等，年初至今更已查獲毒品、通緝等各類刑案18件。

此次北上支援世大運維安工作專責場館警衛安全維護，朱員執勤中發現場館內廁所反鎖且無人回應，依專業判斷狀況有異立即反應處理，將孔姓保全人員送醫救回一命，遭遇突發狀況能臨危不亂，充分展現出平常訓練有素及積極認真的工作態度。

局長陳嘉昌表示，對特勤中隊的戰技訓練及執勤績效高度肯定，當時除立即指派保安大隊大隊長蔡元戎北上轉達嘉許並從優敘獎嘉獎；在世大運支援勤務圓滿結束後，大隊長蔡元戎再頒發紀念品表揚，期許同仁以擔任大台中打擊犯罪先鋒部隊為榮，持續為守護治安與保護人民生命財產安全努力。