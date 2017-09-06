女子自撞電桿隕命 家屬徵行車記錄器

車禍現場（記者余衡翻攝）

2017-09-06 13:41

〔記者余衡／新北報導〕昨天清晨近7點，新北市樹林區板林路發生一起死亡車禍，21歲林姓女子騎機車沿板林路往板橋方向時，疑不慎自撞路旁電線桿，民眾見狀立即打電話報案，警、消人員獲報後趕抵現場時，但林女已因傷重沒有呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。

警方事後調閱周邊路口監視器，但礙於角度並未拍攝到事發全程，由於林女酒測值為0，親友對於自摔身亡難以置信，委託林姓網友在臉書PO文徵求行車記錄器，仍盼釐清車禍原委。