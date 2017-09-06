警尋回手機 帛琉交換生比「恰卡」手勢

警方以英文告知手機被撿到該所並留電話以及地址。（記者許國楨翻攝）

2017-09-06 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕一名來自國外的女交換生將手機遺留在計程車上，警方受理發現手機未使用台灣電信公司電話卡，沒有網路，且通訊錄內都是國外號碼，經利用網路各種方式聯繫獲得回應，以英文告知失主友人，失主表示，遺失手機相當沮喪，向天祈禱快點回到身邊，沒想到迅速得到台灣警察回應，合照時比出了恰卡手勢（英語：Shaka sign，一個源於夏威夷互相打招呼示好的手勢）直呼「God I love Taiwan」！

台中市第五分局東山所警員林通寶本週一受理計程車司機報案，指在車上拾得乘客遺落手機，因為手機沒有網路也沒接到失主來電，請警方協助發還，林員發現該手機未使用台灣電信公司的電話卡，通訊錄內雖有顯示Mom母親電話，但都是國外號碼，一度苦惱要如何聯繫失主物歸原主。

此時警員黃肇彥將自己網路分享給該手機使用，並利用網路各種方式聯繫失主親友，所幸Messenger通訊軟體訊息獲得回應，便以英文告知手機被撿到該所並留電話以及地址，請友人們聯繫失主，失主隨即以英文回應警方：手機內有兒子們的所有照片，因為掉手機而相當沮喪，向天祈禱手機快點回到身邊，沒想到迅速得到台灣警察的回應。

經查手機主人是來自帛琉的23歲女生愛歐蘭尼（譯音），她來台當交換生約1年主要在東海大學學習中文等課程，當天搭計程車訪友不小心將手機遺落車上，平時網路皆連接WIFI才能使用，幸員警機警積極協助認領，與友人感受到台灣人的熱心，合照時一起比出了恰卡手勢（英語：Shaka sign，一個源於夏威夷互相打招呼示好的手勢）直呼「God I love Taiwan」！

警方以英文告知手機被撿到該所並留電話以及地址。（記者許國楨翻攝）