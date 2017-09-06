LINE這段文字 大老婆揭丈夫與女秘書不倫戀

2017-09-06 13:19

〔記者溫于德／台北報導〕在北市經營文具貿易的高姓已婚男老闆，聘請的蘇姓女秘書竟在老闆娘致電時，常以冷漠態度面對；前年4月初，大老婆猛然發現女秘書與丈夫間傳送的LINE訊息提及「人工．．．流產」字眼，加上老公事後承認外遇，心碎之餘也對小三提起刑事妨害家庭、民事侵權行為損害賠償告訴。小三被依妨害家庭罪判決3月刑期，得易科罰金9萬元；民事方面，台北地院上午判她要賠50萬元。刑、民均可上訴。

現年52歲的高男年輕娶妻生子，且接下家族企業，可謂民眾稱羨的人生勝利組，愛情事業兩得意：但在公司錄取女秘書後，隨之變調。

檢方起訴指出，高妻若是上班時間要找尋丈夫問事，習慣會撥打公司電話找人；起初女秘書仍客氣地代為轉接，但隨時日增加，女秘書口氣變差，甚至反問「為何在上班時間打來？」大老婆雖覺得情況有異，但苦無證據朝外遇方向質疑。

直到前年4月23日，高妻終於發現女秘書與丈夫間曾以LINE傳送關於「墮胎」事宜，字裡行間直接表明「人工．．．流產」字眼，才確定早被丈夫背叛，而女秘書也從單純下屬轉為兼任小三角色。大老婆忍無可忍之際，反擊對女秘書提起刑、民事告訴。

刑庭依據小三與高男曾在103年12月上摩鐵播種、導致懷孕，加上男方親口證實陪同小三前往婦產科進行流產手術，並承認外遇，即便小三始終否認無緣小孩是高男所為，仍依妨害家庭罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

民事部分，法官認定被告行為已破壞家庭和諧，今天上午判賠50萬元，作為對大老婆精神損失補償。刑、民均可上訴。